Threads est sur le point de franchir la barre des 100 millions d’utilisateurs en 4 jours à peine, et Apple n’a pas échappé à la vague initiée par Meta. Tout Apple n’est pas encore visible sur le nouveau réseau social, mais la firme de Cupertino a tout de même débarqué en masse : Apple News d’abord, puis Apple Books, Apple Music, Shazam et enfin Beats by Dre ont rejoint Threads en l’espace de quelques heures à peine. Et ce n’est bien sûr pas fini puisque Apple, Apple TV, ou bien encore Apple Fitness+ (entre autres) ne devraient pas tarder à rejoindre le peloton.

Apple a beau se positionner plus ou moins officieusement comme une entreprise assez « sceptique » vis à vis des réseaux sociaux (surtout après l’échec de Ping), elle n’en reste pas moins attachée à sa visibilité partout où cela est nécessaire, de Twitter à Facebook en passant par Instagram et donc désormais Threads. Les plus observateurs auront noter que la firme de Cupertino a beaucoup investi Mastodon que Threads, ce qui en dit long déjà sur l’appréciation et la valeur de Threads en terme de visibilité « corporate ».