Apple vient de partager deux nouveaux spots de pub, l’un pour vanter l’autonomie de l‘iPhone 14 Plus, le second pour faire l’éloge du système de détection de crash intégré avec la dernière version d’iOS (et compatible avec les iPhone 14 Pro ainsi que l’Apple Watch Series 8). Le spot « Battery for Miles » montre un homme tractant lentement une citrouille géante, le tout sur le morceau « Two Miles An Hour » de Ludacris. Sur le volant du tracteur se trouve un iPhone 14 Plus avec Plans activé, et bien entendu, l’app de géolocalisation conseille à l’homme d’avancer tout droit… alors que ce dernier est sur une route en ligne droite qui semble littéralement sans fin ! Le spot se termine par le slogan « Notre autonomie de batterie la plus longue de tous les temps. Détendez-vous, c’est l’iPhone 14 Plus. »



Le second spot, « Crash Test », met en scène un crash test (fou non ?) sur le morceau « You Can’t Hurt Me No More » de Gene Chandler. Tout le crash test est filmé en slow motion. La séquence se termine sur l’iPhone 14 Pro qui affiche « Il semble que vous avez eu un accident » suivi du slogan » Crash Detection peut détecter un accident sévère et automatiquement appeler le 911. Relax, c’est l’iPhone 14 Pro ».