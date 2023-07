Apple a beau mise gros sur l’Inde, notamment pour désenclaver sa supply chain essentiellement chinoise, ses fournisseurs ont parfois d’autres contraintes. Foxconn, le premier assembleur d’iPhone dans le monde, vient ainsi de laisser tomber un contrat de puces de 19,5 milliards de dollars en Inde. Foxconn a publiquement annoncé le retrait de cet accord qui devait être signé avec la société indienne Vedanta.

Si l’on en croit les bonnes sources de Reuters, Foxconn aurait considéré que les incitations financières étaient insuffisantes, sachant que l’administration de New Delhi se montrait visiblement tatillonne concernant les estimations de coûts fournies par Foxconn, estimations essentielles pour définir le volume des incitations. En réaction au retrait de Foxconn, Vedanta a déclaré qu’elle recherchait déjà de nouveaux partenaires et que son objectif restait toujours de construire une immense usine de fabrication de puces dans le pays.

Ce premier coup dur ne devrait pas remettre en cause la stratégie d’Apple en Inde, d’autant plus que les ventes d’iPhone augmentent sensiblement dans le pays et que la firme de Cupertino a pu enfin y ouvrir ses deux premiers Apple Store.