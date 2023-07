Beats, qui appartient à Apple, s’associe une nouvelle fois avec Fragment Design (dirigé par Hiroshi Fujiwara) pour une édition spéciale des écouteurs Beats Fit Pro. De précédents partenariats concernaient les écouteurs Powerbeats Pro et Beats Flex.

Les Beats Fit Pro en collaboration avec Fragment Design sont disponibles en noir et en blanc. Chaque paire arbore le logo reconnaissable de Fragment Design, qui est gravé sur les écouteurs eux-mêmes et également inscrit sur le boîtier de charge. L’extérieur du boîtier présente un marquage supplémentaire avec le logo FRGMT et le logo Beats.

« Je suis très heureux de donner vie à cette troisième collaboration avec Beats. Ce design classique est une version améliorée d’un produit déjà dynamique », a déclaré Hiroshi Fujiwara.

Les écouteurs en édition limitée sont disponible sur l’Apple Store en ligne pour 199,99$. Il semblerait cependant qu’ils sont uniquement disponibles aux États-Unis et au Canada.

Pour rappel, les Beats Fit Pro ont vu le jour en 2021. Voici leurs points forts selon Apple :