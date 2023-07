Apple sait faire preuve de pragmatisme lorsqu’il ‘agit de s’adapter aux particularités de certains marchés. En Chine, la firme de Cupertino a pris la décision inédite d’intégrer directement l’app Apple Store à la plateforme WeChat. En d’autres termes, les très nombreux utilisateurs de WeChat pourront désormais acheter un iPhone, un iPad ou un Mac sans même quitter leur plateforme de prédilection. Considérée comme une « super-App » regroupant une multitude de services (messagerie de chat, réseau social, boutique applicative et de biens physiques, services bancaires, de transport, etc.), WeChat est devenu la plateforme la plus populaire en Chine, et de très loin. Apple ne pouvait décemment pas être absent de WeChat sans risquer de se couper d’une très large proportion de consommateurs potentiels.

On notera qu’à contrario de ce qui se passe en Chine, WeChat ne pourrait pas intégrer l’app Apple Store dans le reste du monde, principalement à cause des règles spécifiques de l’App Store. Ces règles interdisent par exemple « la création d’une interface pour afficher des applications, des extensions ou des plug-ins tiers similaires à l’App Store ou en tant que collection d’intérêt général ». Le poids de WeChat en Chine aura donc obligé Apple à faire une (grosse) exception…