La puce R1 de l’Apple Vision Pro ne servirait pas seulement à gérer les très nombreux capteurs du casque. Si l’on en croit des retours « techniques » de la supply chain, le processeur R1 permettrait globalement de doubler les performances de l’appareil, notamment grâce à l’emploi de puces mémoire « maison » à très faible latence. Cette rapidité d’exécution dans la récupération et le traitement des données en provenance des capteurs serait un véritable game changer pour les perfs globales de l’appareil. Pour rappel, le R1 gère les données des 12 caméras intégrées au Vision Pro, de 6 microphones, et de 5 capteurs, et traite en temps réel ces données pour les fonctions de head tracking, d’eye tracking et de hand tracking ainsi que pour le mapping 3D de l’environnement (entre autres).

De fait, les journalistes qui ont pu tester le casque juste après la keynote de juin se sont déclarés bluffés par la réactivité extrême de l’eye tracking, qui sert d’interface de contrôle à visionOS. Aucun lag n’est discernable lors de la sélection d’une app via le combo « regard + pincement des doigts » au point que certains testeurs ont même eu l’impression que la sélection de l’app s’opérait un dixième de seconde avant le pincement des doigts ! La DRAM custom du Vision Pro serait fabriquée et conçue en partie par SK hynix. Un procédé de fabrication inédit – baptisé Fan-Out Wafer Level Packaging – serait nécessaire pour l’intégration de cette DRAM « Low Latency Wide IO » dans le SoC R1.