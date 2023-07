Apple TV+ partage aujourd’hui la date de sortie, ainsi qu’un teaser de The Super Models, un programme qui avait été annoncé pour la première fois en 2020. Le documentaire sera disponible sur la plateforme de streaming le 20 septembre prochain.

Le documentaire suivra les Supermodels, un groupe de top models qui rencontre une popularité importante. Il a fait ses débuts dans les années 80. Il y a notamment Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington.

Voici comment Apple présente le programme :

The Supermodels remonte aux années 1980, lorsque quatre femmes de différents coins du monde se sont réunies à New York. Déjà des forces à part entière, la gravité qu’elles ont atteinte en se réunissant a transcendé l’industrie elle-même. Leur prestige était si extraordinaire qu’il a permis aux quatre femmes de supplanter les marques qu’elles présentaient, rendant les noms de Naomi, Cindy, Linda et Christy aussi importants que ceux des stylistes qui les avaient créées.

Aujourd’hui, les quatre top models restent en première ligne de la culture grâce à leur activisme, leur philanthropie et leurs prouesses commerciales. Alors que l’industrie de la mode continue à se redéfinir, c’est l’histoire ultime du pouvoir et de la façon dont quatre femmes se sont réunies pour le revendiquer, ouvrant la voie à celles qui suivront.