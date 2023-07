Dimanche 9 juillet, Brad Pitt et Damson Idris ont tourné des scènes du film Formula One lors du Grand Prix automobile de Grande-Bretagne (célèbre course de F1 sur le mythique circuit de Silverstone). En marge de ce tournage, Brad Pitt s’est adressé à l’ancien champion de course britannique Martin Brundle qui l’interrogeait pour le compte de la chaine Sky Sports : « Tout a été formidable. L’ambiance est incroyable, pour pouvoir en faire partie et raconter notre histoire. Les équipes nous ont ouvert leurs portes. » a déclaré Pitt avec enthousiasme. Il est vrai que profiter de l’ambiance d’une vraie course pour tourner des séquences est un vrai « plus » ainsi qu’un gage d’authenticité par rapport à une scène uniquement peuplée de figurants.

L’acteur américain décrit aussi son rôle, qui est celui d’ « un gars qui a couru dans les années 1990… qui a un accident horrible, se rate et disparaît, puis il court dans d’autres disciplines. Son ami, joué par Javier Bardem, il est propriétaire d’une équipe, le contacte. C’est une équipe de dernière place, ils sont 21-22 sur la grille, ils n’ont jamais marqué de point. Mais ils ont un jeune phénomène, joué par Damson Idris, et ils m’amènent comme une sorte de « Je vous salue Marie » […] Imaginez tout ce qui est incroyable à ce sujet – il y a des caméras montées partout dans la voiture – vous n’avez jamais vu une telle sensation de vitesse, vous n’avez jamais vu de forces G comme celle-ci. C’est vraiment, vraiment excitant. ».

Formula One est une production Apple Studios réalisée par Joseph Kosinski (« Top Gun: Maverick »). Le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton co-produit le film via la société de prod Dawn Apollo Films, tout comme Jerry Bruckheimer Films et Plan B Entertainment.