C’est reparti pour l’excellente série policière et de comédie The Afterparty. La saison 2 démarre en plein mariage, celui de la petite sœur de Zoé (Zoé Chao). Aniq (Sams Richardson), le petit ami de Zoé , est lui aussi de la « party » (comme dans la saison 1 en somme), et la fête sera de nouveau gâchée par un cadavre. Appelée à la rescousse pour résoudre ce meurtre, l’inspectrice Danner (Tiffany Haddish) va tout faire pour résoudre l’énigme qui prendra vite des allures de Cluedo géant. Hormis la triplette de personnages issus de la première saison, The Afterparty saison 2 comprend de nouvelles têtes, dont Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho et Ken Jeong. Cette seconde saison parviendra t-elle à garder l’humour et la fraicheur de la « season one » ? Cela part plutôt bien si j’en juge aux première minutes que j’ai eu le temps d’engloutir en même temps que mon café matinal… A vous maintenant de vous forger une opinion.



Les deux premiers épisodes de The Afterparty Saison 2 sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+. Les épisodes suivants seront diffusés chaque mercredi.