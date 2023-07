Apple TV+ partage aujourd’hui la bande-annonce pour la saison 3 de Physical. Ce sera l’ultime saison pour la série portée par Rose Byrn. Elle fera ses débuts le 2 août prochain sur la plateforme de streaming.

Physical est une comédie noire qui se déroule dans le paradis balnéaire idyllique mais fragile du San Diego ensoleillé des années 1980. Elle suit Sheila Rubin (Rose Byrne), une femme au foyer torturée et apparemment dévouée qui soutient la candidature de son mari, intelligent mais controversé, à l’assemblée de l’État. Mais derrière les portes closes, Sheila a sa propre vision de la vie, sombrement drôle, qu’elle laisse rarement voir au monde. Elle lutte également contre un ensemble complexe de démons personnels liés à l’image qu’elle a d’elle-même… jusqu’à ce qu’elle trouve un exutoire auprès de la source la plus improbable : le monde de l’aérobic.

Au cours de la deuxième saison, le personnage de Rose Byrne a lancé avec succès sa première vidéo de fitness, avant de rencontrer de nouveaux obstacles plus importants sur son chemin. Elle est déchirée entre sa loyauté envers son mari (Rory Scovel) et les valeurs qu’il représente, et une dangereuse attirance pour quelqu’un d’autre. Et comme elle n’est plus la seule sur le marché, elle se retrouve à devoir dépasser de nouveaux concurrents féroces sur la voie de la construction d’un empire du fitness à part entière.

La saison 3 de Physical débutera le 2 août sur Apple TV+, avec les deux premiers épisodes à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi, sachant qu’il y a 10 épisodes au total.