Après avoir significativement diminué le nombre de conducteurs de ses véhicules de test au début de l’année 2023, Apple augmente à nouveau la voilure. Selon les données publiées par California DMV, Apple disposait de 66 véhicules de tests pour 201 conducteurs au mois de mars 2023, mais avait réduit rapidement le nombre de conducteurs à 145 au mois d’avril. Preuve que le projet est toujours vivant malgré les fluctuations de personnel, le nombre de conducteurs est à nouveau en hausse sur les dernières semaines, soit 152 « pilotes » pour le projet Apple Car. Cela reste toujours 25% de moins que le pic de mars, mais il ne plus guère de doutes que l’évolution du nombre de conducteurs n’est pas un indicateur fiable de l’état d’avancement du projet Apple Car dans son ensemble.

Aux Etats-Unis, ce sont les sociétés Waymo et Zoox qui disposent du plus grand nombre de pilotes pour leurs prototypes de véhicules autonomes ou semi-autonomes, avec respectivement 846 et 576 conducteurs. On note aussi que e nombre de conducteurs de test n’est pas corrélé avec les performances des sociétés dans le secteur des véhicules avec conduite « très assistée » : Tesla ne dispose que de 59 pilotes de test aux Etats-Unis pour une flotte d’à peine 14 véhicules-prototypes. Si l’on en croit les analystes et autres « liseurs de boule de cristal », Apple pourrait présenter son Apple Car en 2025, au mieux.