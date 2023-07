Apple vend pour près de 10% des ordinateurs personnels dans le monde, mais qu’en est-il de la part d’usage sachant que les PC sont plus souvent renouvelés que les Mac ? Si l’on en croit StatCounter qui se base sur les connexions internet, la part d’usage de macOS n’a jamais été aussi élevée, avec un niveau d’adoption de 21.38% contre 68.15% pour Windows. Chrome OS et Linux sont très loin derrière avec une part d’usage de respectivement 4,15% et 3.08%. A noter que la part d’usage recoupe généralement ce que l’on appelle communément la base installée d’utilisateurs.

Un utilisateur d’ordinateur sur cinq dans le monde serait donc sous macOS, un score franchement spectaculaire et qui illustre bien le fort rebond du Mac depuis le passage aux puces Apple Silicon. Depuis un an environ, la part d’usage du Mac ne cesse de progresser, et de façon plutôt rapide. A ce rythme (il suffit de continuer la courbe), le Mac pourrait même occuper le quart de la part d’usage d’ici la mi-2024

.