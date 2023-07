Quelles sont les tranches d’âges qui utilisent Apple Music et Apple TV+ ? Le cabinet CIRP révèle aujourd’hui des données à ce sujet, montrant que le service musical attire davantage les jeunes que la plateforme de streaming pour les films et séries.

Toutes tranches d’âge confondues, plus de 40% des clients Apple utilisent Apple Music, tandis qu’un peu moins d’un tiers d’entre eux utilisent Apple TV+. En soi, il n’est pas surprenant de constater que l’utilisation d’Apple Music est plus importante chez les jeunes clients et que l’utilisation d’Apple TV+ est plus homogène dans les différentes tranches d’âge.

Si l’on se penche un peu plus sur les détails, nous pouvons voir qu’Apple Music domine sur Apple TV+ dans la plupart des cas. Ça commence à devenir similaire sur la tranche 55-64 ans avec 25% pour Apple Music et 24% pour Apple TV+. Et pour les 65 ans et plus, Apple TV+ compte deux fois plus d’utilisateurs.

CIRP estime que l’adoption élevée d’Apple Music par les 18-44 ans est logique car ils sont à l’aise avec la technologie. De plus, ils ont probablement grandi avec la musique numérique, ce qui n’est pas le cas des clients plus âgés.

Quant à savoir pourquoi l’adoption de l’Apple TV+ est plus homogène, CIRP note que les utilisateurs disposent généralement de plusieurs services de streaming vidéo, ce qui n’est généralement pas le cas pour le streaming musical.