Foundation, la série de S.F épique basée sur l’oeuvre culte d‘Isaac Asimov, fait son grand retour sur Apple TV+. La saison 2 démarre aujourd’hui sur le service de streaming d’Apple, et il faudra se montrer patient puisqu’un seul épisode est disponible (les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi). Ce premier épisode de la saison 2 est intitulé « Dans l’Ombre de Seldon » : « Hari est piégé dans une mystérieuse prison. Une tentative d’assassinat bouleverse Jour. Gaal et Salvor élaborent un plan ». Voilà donc succintement pour le programme de ce premier épisode, avec toujours Jared Haris dans le rôle d’Hari, le fantastique Lee Pace dans la peau de l’impitoyable Brother Day, Lou Llobell en Gaal, Leah Harvey (Salvor) ou bien encore Laura Birn (Demerzel). On notera que si la série s’éloigne assez considérablement des détails de l’oeuvre d’Asimov, l’esprit de la saga est bien présent, avec notamment des environnements et des effets spéciaux majestueux, souvent dignes d’une super production hollywoodienne.