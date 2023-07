L’hyper addictif Ridiculous Fishing revient dans une version EX sur Apple Arcade (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). L’objectif est toujours le même, soit pêcher un maximum de poissons en jetant son plomb le plus loin possible dans les profondeurs de l’océan, et sans toucher au passage les raies électriques et autres trucs pas nets. Une fois que le gros paquet de poissons est remonté à la surface, il sera alors possible de tirer dessus comme au tir au pigeon, ce qui bien sûr n’a aucun sens mais rajoute encore une couche de fun (si, c’est possible !).

Les gains obtenus grâce à cette pêché permettront d’acquérir de nouveaux plombes ou pistolets ainsi que des éléments de customisation. Inutile de préciser qu’il ne faut PAS toucher à ce jeu si l’on se trouve au taff ou que l’on bosse sur un projet de la plus haute importance. Le Ridiculous Phishing d’origine avait rencontré un immense succès sur iOS, et ce n’est pas vraiment un hasard… Ridiculous Fishing EX est immédiatement disponible dans Apple Arcade.