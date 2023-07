Les Apple Store sont-ils toujours une énorme machine à cash ? Oui si l’on en croit un document qui précise que les Apple Store du Royaume-Uni ont rapporté à Apple 1,96 milliards de dollars en 2022. En 2020, au coeur de la pandémie, le chiffre d’affaires des boutiques britanniques avait chuté à 1,2 milliards de dollars. Les revenus des Apple Store du Royaume-Uni sont même supérieurs aux 1,8 milliards de dollars de CA de l’année 2019 (juste avant la pandémie).

Ouverture de l’Apple Store « Battersea Power Station » le 15 juin dernier à Londres

Ces bons chiffres, Apple les doit aussi à de lourds investissements dans le pays. Depuis la fin de la pandémie, Apple a en effet ouvert de nouvelles boutiques, dont le prestigieux Apple Store de Brompton Road situé à Londres. A noter que le Royaume-Uni compte désormais 40 Apple Store. Les excellents résultats d’Apple sont d’autant plus spectaculaires que le Royaume-Uni a traversé une grave crise économique à cause de l’explosion des prix de l’énergie. Apple n’a pas vraiment été sensible à cette situation locale difficile puisqu’à contrario des Etats-Unis, le prix des iPhone 14 a été nettement revu à la hausse (+80 euros sur l’iPhone 14 de base) , comme en France et dans de nombreux pays du reste…