Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie vient de faire une annonce concernant le système de billetterie Opal. Le système Opal prend désormais en charge les paiements via Apple Pay Express, permettant ainsi aux utilisateurs d’ajouter leur carte de transport à l’application Cartes (Wallet) sur un iPhone ou une Apple Watch compatible. Cette amélioration permet des paiements instantanés (aux bornes) sur l’ensemble du réseau de transport public de Nouvelle-Galles du Sud.

Avec le mode Express Transit, les usagers peuvent payer leurs trajets sans avoir besoin de déverrouiller leur iPhone ou leur Apple Watch, ou même d’ouvrir l’application Opal. Ce mode de paiement outrepasse aussi les systèmes d’authentification via Face ID, Touch ID ou MDP, ce qui s’avère évidemment très pratique lorsqu’on utilise les transports tous les jours. Les utilisateurs doivent uniquement tenir leur iPhone ou leur Apple Watch à proximité du lecteur de paiement sans contact de la borne. Un signal lumineux indique ensuite que la transaction a réussie.

La société Transport for NSW (New South Wales) s’est chargée du déploiement d’Apple Pay Express sur le vaste réseau Opal. Le processus a commencé avec les ferries et le métro léger, suivi des gares, et s’est conclu cette semaine avec l’installation dans les bus de milliers de lecteurs Opal.