Après les différentes rumeurs sur un iPhone 15 Pro en bleu foncé, vert menthe ou rouge foncé, voilà que le leaker ShrimpApplePro nous annonce la liste des coloris pour l‘iPhone 15 » de base », et il y a une (très) grosse surprise au menu. Ainsi, aux plus « traditionnels » noir (Minuit), blanc (Starlight), vert, jaune clair et rouge/Product (RED) se rajouterait… le rose ! 6 coloris au lancement, voilà qui laisserait un sacré choix à l’utilisateur, sachant que l’iPhone 15 n’est pas annoncé pour bénéficier d’améliorations époustouflantes, contrairement au modèle Pro sur lequel Apple a visiblement consacré tous ses efforts. Il est aussi possible, Apple l’a déjà fait, que ce nouveau coloris soit proposé en 2024, histoire de relancer les ventes post-fêtes avec une nouveauté…

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

– Midnight

– Starlight

– Green

– Yellow

– Pink

– Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) July 15, 2023

On notera que cette rumeur d’un nouveau coloris semble ici relativement « sourcée », ShrimpApplePro accompagnant son leak de la photo d’un badge de sécurité Foxconn, ce qui laisse entendre que l’information lui provient d’un employé travaillant directement sur le site de fabrication des prochains iPhone 15 Et vous chers lecteurs, seriez-vous intéressé par l’achat d’un iPhone 15 rose ? Et sinon quel autre coloris aurait votre préférence ?