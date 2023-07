L’Apple Vision Pro n’est pas seulement un casque XR hors norme, car si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg dans la newsletter Power On, Apple aurait modifié l’organisation habituelle de ses projets pour mettre au point le Vision Pro, préférant opter pour un management plus « fonctionnel » à l’instar de ce qui se faisait sous l’ère Steve Jobs.

Plus précisément, au lieu de départements dédiés à des produits spécifiques comme l’iPhone ou le Mac, les petits groupes de travail étaient organisés par « rôles », avec des équipes dédiées à l’ingénierie logicielle, d’autres au hardware, et d’autres encore au contenu. Les ingénieurs qui ont rejoint le projet Vision Pro avaient donc déjà travaillé sur plusieurs produits différents chez Apple, l’objectif étant ici de trouver une synergie « naturelle » plutôt que d’imposer par le haut un cahier des charges. Mise en place à partir de 2015 en tant que groupe de développement technologique dirigé par Mike Rockwell, l’équipe en charge du projet a depuis été rebaptisée Vision Products Group.

Au lieu de collaborer plus directement avec d’autres grosses divisions internes, le VPG fonctionne en vase clos, avec de petites équipes software, d’ingénierie hardware, etc. Les autres équipes de ce département spécial, qui relèvent toutes de Rockwell, incluent la stratégie, la vision par ordinateur, le contenu, le développement d’applications et la gestion de projet. Dans certains cas, le VPG peut toutefois communiquer et travailler avec d’autres « grosses » équipes chez Apple, notamment lorsqu’il a été question d’intégrer les processeurs M2 et R1 dans le vision Pro ainsi que certains éléments logiciels.

Une fois le Vision Pro présenté, les membres du VPG ont rejoint les autres divisions Apple, et il se murmure que l’Apple Vision plus « accessible » ne bénéficierait pas de cette structure de projet particulière. L’objectif du VPG était principalement de gagner en rapidité, souplesse et de garantir le respect absolu du secret, ce qui n’aurait pas été possible en faisant collaborer entre elles de grosses divisions hardware ou software préexistantes. Il se murmure d’ailleurs que le projet Apple Car serait mené avec des équipes organisées un peu à la façon du VPG.