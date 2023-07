Lancé il y a plus d’un an sur Apple Arcade (le 24 juin 2022 pour être exact), Air Twister du légendaire Yu Suzuki (Shenmue, Virtua Fighter, Out Run, Space Harrier, etc.) débarquera d’ici les prochains mois sur consoles et PC. C’est d’ailleurs la première fois qu’un jeu créé spécifiquement à l’origine pour Apple Arcade est ensuite annoncé sur d’autres supports que le mobile. Le gameplay d’Air Twister rappelle celui d’une des premiers gros succès de Suzuki, le shoot arcade Space Harrier. On retrouve aussi l’aspect franchement fantaisiste voire surréaliste de certains décors et ennemis, même si Air Twister pousse le bouchon encore plus loin sur ce point. Le joueur dirige la Princesse Arch qui, juché sur son oie géante, devra atomiser des hordes d’ennemis impitoyables. Impossible en outre de manquer la BO, franchement sublime (l’une des plus belles que l’on ait entendu ces dernières années dans un jeu vidéo).

Air Twister arrivera sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC avant la fin de l’année. D’ici là, rien n’interdit de se refaire sur iOS ce jeu d’arcade tout aussi étrange qu’addictif (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad)