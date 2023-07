Pornhub, YouPorn et d’autres sites pornographiques sont dans le viseur de la France, qui veut imposer une vérification d’âge afin d’empêcher les mineurs d’accéder à de tels contenus. Pour Solomon Friedman, patron de MindGeek (maison-mère de nombreux sites pour adultes), c’est à Apple de faire le nécessaire avec l’iPhone, tout comme Google au niveau d’Android.

Le dirigeant note qu’en Louisiane aux États-Unis, la vérification de l’âge pour l’accès aux sites pornographiques a été mise en place par la carte d’identité numérique locale. « En moins de 24 heures, tout notre trafic habituel s’était reporté vers des sites qui n’avaient pas mis en place ce contrôle. Au lieu de bâtir un mur de vérification, vous mettez en place une porte filtrante que tous les jeunes vont contourner. Notre groupe soutient la vérification de l’âge et nous avons une idée concrète », dit-il au Parisien.

Quelle est donc cette idée concrète ? Cela implique d’avoir une vérification par Apple avec l’iPhone et Google avec les smartphones Android. Solomon Friedman explique :

Vous avez [un smartphone] comme tout le monde ? Cet appareil fabriqué par de grands industriels dispose d’un appareil photo et stocke déjà votre carte bancaire et vos informations personnelles. Il suffirait que les fabricants incorporent une procédure de vérification de l’âge dans leurs logiciels et cet appareil devient la clé et nous ne sommes que la serrure.