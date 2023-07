Les évolutions technologiques frôlent parfois le miracle, technologique lui aussi. Un nouveau procédé au laser permet en effet de réparer des écrans OLED d’iPhone avec des bandes blanches, sans changer ces écrans ni même les démonter ! Le Youtuber Spare Parts a eu droit à un petit aperçu des performances de cet appareil de réparation spectaculaire. Attention cependant, car cette technologie au laser ne peut rien pour les soucis liés aux câbles et circuits flexibles intégrés à la dalle. En revanche, les apparitions de bandes blanches sur les écrans OLED (un problème pas si rare) sont totalement corrigés par le laser. Le faisceau peut s’attaquer directement à la couche intermédiaire de la dalle OLED.



Pour l’instant, le processus est encore en grande partie manuel, mais les créateurs du procédé estiment qu’il serait possible de tout automatiser Voilà qui devrait fortement intéresser les reconditionneurs de mobiles. Chacune de ces machines de réparation coûte 12 000 dollars à l’unité (et il est déjà possible de s’en procurer).