TikTok (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) vient d’annoncer l’introduction des Passkey comme méthode de connexion sur iOS, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen plus simple et plus sécurisé d’accéder à la plate-forme vidéo ultra populaire. Les Passkeys ont été intégrés à iOS avec iOS 16 et sont également disponibles sur iPadOS 16.1 (et versions ultérieures), ainsi que sur macOS Ventura.

Développées par l’Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium, les Passkeys sont une norme de l’industrie de la tech qui peut être utilisée sur une grande variété d’appareils électroniques (dont ceux d’Apple). Ils offrent une alternative plus simple et plus sécurisée aux mots de passe et permettent de se connecter en utilisant des méthodes d’authentification aussi « solides » que celles généralement utilisées pour déverrouiller les appareils, telles que les empreintes digitales (Touch ID), les scans de visage (Face ID) ou les codes PIN de verrouillage d’écran.

Les Passkeys proposent en outre une sécurité renforcée car les applications intégrant la fonction, y compris donc TikTok, ne peuvent pas accéder ou traiter les données biométriques utilisées dans lors processus d’authentification sur les appareils iOS. Toutes les données d’authentification biométrique restent stockées (et chiffrées) sur les appareils des utilisateurs. Les Passkeys sont également résistantes aux attaques en ligne telles que le phishing, ce qui les rend plus sûres que les codes SMS à usage unique.

Sur les appareils iOS et Mac, les Passkeys se synchronisent avec le trousseau iCloud pour plus de sécurité. Cela garantit que les utilisateurs ne seront pas bloqués s’ils perdent leurs appareils, et facilite une transition plus fluide entre les appareils. Il est important de noter que l’activation des clés d’authentification nécessite l’activation de l’authentification à deux facteurs pour l’identifiant Apple associé.

TikTok prévoit de déployer d’abord les Passkeys « iOS » dans certaines régions, notamment l’Asie, l’Afrique, l’Australie et l’Amérique du Sud dès le mois en cours. Les autres régions du monde recevront la mise à jour ultérieurement.