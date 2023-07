TSMC, l’unique fondeur des puces Ax et Apple Silicon (M1, M2, bientôt M3) traverse une période un peu compliquée au plan financier. La firme de Taiwan prévoit une chute de ses bénéfices nets de 27% sur le second trimestre 2023. TSMC met cette contre-performance sur le compte de facteurs économiques difficiles et de la baisse de la demande en semi-conducteurs. Suite à cette annonce non chiffrée, les analystes ont fait leurs petits calculs et estiment que TSMC réalisera des profits de 5,58 milliards de dollars sur le Q2, contre 6,64 milliards lors du Q2 2022. Bien des entreprises dans le monde se contenteraient sans doute d’aligner des milliards de bénéfices sur un trimestre, même avec une tendance baissière…

Le Q3 devrait être nettement meilleur, même si les analystes ne s’attendent pas à un gain aussi important que prévu à cause d’une accumulation de l’inventaire (gestion des stocks). La croissance rapide des technologies d’IA devrait tout de même booster la demande en semi-composants, les sociétés d’IA ayant de gros besoins en ressources (et puissance) de calcul. Enfin, les résultats moins bons que prévu de TSMC sont ici découplés de ceux d’Apple. Malgré le fait qu’elle soit le principal client de TSMC, la firme de Cupertino ne serait pas la principale responsable de ce petit creux, les ventes d’iPhone et d’iMac ayant même progressé sur le trimestre écoulé. TSMC publiera ses résultats complets et chiffrés jeudi 20 juillet.