La crise du secteur mobile continue de profiter directement à l’iPhone, dont les ventes se maintiennent encore à un haut niveau. Si l’on en croit les chiffres de Counterpoint, Apple est le seul fabricant de mobile dont les ventes ont progressé sur le Q2 2023. Grâce aux contreperformances de ses rivaux, l’iPhone a même grapillé un point de Pdm par rapport au second trimestre de l’an dernier. L’iPhone occupe désormais 17% de parts de marché sur le Q2 2023, ce qui est un record en la matière ! Pour rappel, la part de marché de l’iPhone n’était que 10% sur le Q2 2019 !

La stagnation de Samsung sur la période (22%), le « mano à mano » sur le Q1 (22% pour Samsung et 21% pour Apple) et l’avance confortable d’Apple sur le Q4 2022 font que sur l’ensemble de l’année fiscale d’Apple, les deux fabricants sont toujours au coude au coude dans les ventes, du jamais vu depuis près de 10 ans ! Sur le Q3, le lancement de l’iPhone 15 pourrait même permettre Apple de repasser devant son principal concurrent. Apple numéro 1 mobile sur l’année (fiscale) ? Ce n’est plus impossible…