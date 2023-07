Avec Apple, la valeur attend souvent le nombre des années, tout au moins lorsqu’il s’agit d’anciens objets floqués du logo pommé. Une paire de sneakers Omega Sports Apple Computer datant du milieu des années 90 est proposée à la vente par Sotheby’s au prix délirant de 50 000 dollars ! Cette paire ultra rare avait été cédée durant la même époque lors d’une National Sales Conference (Conférence nationale de ventes).

Ces sneakers tout en blanc et au design bien caractéristique de son époque, affichent le logo Apple (coloré) sur la languette ainsi que sur les côtés de la chaussure. Autant dire qu’à ce prix, il vaudra mieux ne pas trop les porter au risque d’user du patrimoine… A noter que ces sneakers sont taillées pour les grands pieds puisqu’elles chaussent du 43,5. Au mois de mars 2020, une paire similaire avait été vendue à près de 10 000 dollars aux enchères (9 687 dollars). Ici, pas d’enchères (le produit est dans la catégorie Buy Now de Sotheby’s), mais pourtant un prix bien plus élevé encore ! Dernièrement, un iPhone 4G de 2007 avait lui aussi atteint les sommets après des enchères un peu folles.