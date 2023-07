Nul doute que ce nouveau spot publicitaire d‘Apple glanera quelques récompenses. Avec sa réalisation enlevée et sa photographie léchée, Swiped tient plus du court métrage de comédie que de la publicité (plus de 8 minutes !), même si l’objectif est bien de mettre en avant les nombreuses fonctions de sécurité intégrées dans le MacBook Air et globalement dans tous les produits Apple. Swiped raconte les tribulations d’une jeune cadre qui tente de récupérer son MacBook Air qui lui a été volé dans un moment d’inattention. Les deux brigands (pas très malins) ne sont cependant pas au bout de leur peine : le MacBook Air est tellement protégé de toute part (Touch ID, vérification à deux facteurs, chiffrement des données) que la revente s’avère beaucoup plus compliquée que prévu.

La course poursuite qui rythme le spot est aussi l’occasion de vanter d’autres produits Apple, comme ces séquences durant lesquelles l’héroïne se sert de son Apple Watch pour payer le taxi ou pour communiquer avec ses collaborateurs. Un pur bijou dans le genre, et la preuve au passage qu’il est possible de faire d’excellents spots sans se moquer des utilisateurs des produits concurrents.