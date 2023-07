The Times of India nous indique que Foxconn a acheté à Apple pour 33 millions de produits et appareils, du hardware destiné principalement au plan d’extension de Foxconn en Inde. Une fois n’est coutume donc, Foxconn s’est fournit directement chez son principal client. Les commandes de Foxconn ont été passées chez Apple Operations Ltd, une division d’Apple en charge de ce genre de deal entre Apple et ses fournisseurs. Etant donné le montant assez peu élevé de la commande (tout est relatif), il y a peu de chances que cette dernière concerne du matériel de production. Après tout, et comme toute société de cette taille, Foxconn a aussi besoin de matériel de bureautique ou de smartphones.

Situé depuis 2010 à Cork en Irlande, Apple Operations Ltd est aussi un habitué des contrats d’investissement avec les fournisseurs d’Apple. La division aurait notamment donné un coup de pouce financier à Corning pour que ce dernier continue de développer des variantes de ses verres Gorilla à destination de l’iPhone.