Le deal signé entre Apple et Goldman Sachs ne semble pas vraiment profiter à la banque d’affaires. En Janvier de cette année, Goldman Sachs affichait plus d’un milliard de dollars de pertes, un trou dans les caisses que nombre d’analystes attribuaient en partie à la gestion financière de l’Apple Park et pour une autre part à l’acquisition de GreenSky.. Depuis le lancement de la carte de crédit, la banque aurait ainsi perdu entre 1 et 3 milliards de dollars. Un gouffre.

Goldman Sachs a depuis confirmé que les provisions pour pertes sur prêts sont la principale cause de ces pertes massives. Cela signifie que la banque a dû compenser des soldes de cartes de crédit et des prêts impayés beaucoup plus importants que prévu. Les résultats du Q2 confirment les problèmes : Goldman Sachs affiche à nouveau des pertes, de 659 millions de dollars cette foi (872 millions avant taxes).

La division des cartes de crédit (comprenant l’Apple Card) a bien vu son chiffre d’affaires augmenter sur le trimestre, mais les impayés sur prêts ont malheureusement atteint de nouveaux sommets (les clients Apple et Apple Card ne sont pas tous des CSP++ semble t-il…) et les pertes ont atteint les 248 millions de dollars. On ne connait pas précisément le niveau de ces pertes directement attribuables à l’Apple Card, mais la proportion serait importante.

Il se murmure désormais que Goldman Sachs souhaiterait sortir du deal avec Apple tandis que le californien pourrait se rapprocher d’Amex.