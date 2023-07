Le gestionnaire de mots de passe 1Password (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) se rapproche toujours plus d’un monde sans mot de passe ou code d’accès (à saisir manuellement faudrait-il ajouter). Suite à son annonce précédente concernant la prise en charge native des Passkeys, 1Password va encore plus loin en remplaçant la clé traditionnelle de son coffre-fort de mots de passe MDP par le système Passkeys !

Pour rappel, les Passkeys sont une technologie de sécurité informatique introduite par l’Alliance FIDO en collaboration avec des géants de la technologie comme Apple, Google ou bien encore Microsoft. Contrairement aux mots de passe conventionnels, les Passkeys permettent des méthodes d’authentification sécurisées telles que la reconnaissance faciale ou la biométrie, ce qui élimine de facto tout recours à la saisie d’un code d’accès .

Les Passkeys ont intégrées l’écosystème Apple depuis iOS 16 et macOS Ventura et les applications tierces y auront droit avec iOS 17 et macOS Sonoma. 1Password n’a donc pas raté la belle occasion de mettre à jour son app en ajoutant la prise en charge des Passkeys.