TSMC reporte le démarrage de son usine d’Arizona, une unité de production destinée aussi à produire des puces pour d' »anciens » appareils d’Apple. L’usine d’Arizona commencerait donc a fabriquer des processeurs durant le premier trimestre 2025. Le fondeur taiwanais a annoncé ce projet de construction en 2020, et à l’époque, TSMC envisageait d’embaucher sur place environ 1600 personnes, un chiffre qui inclut les ouvriers de la supply chain. Désormais, c’est une nouvelle fois l’emploi qui est au coeur de l’équation, mais de façon plus négative : Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. affirme en effet que le report de la production est principalement dû à une pénurie de travailleurs qualifiés et de techniciens, ces derniers étant nécessaires pour déplacer « piloter » les équipements de pointes installés dans l’usine. TSMC a même de fait venir des employés de Taiwan, une main d’oeuvre d’appoint qui n’aura donc pas été suffisante.

Dès fin du mois de juin dernier, TSMC a reconnu être très en retard sur le calendrier initial. Les premières productions de test auraient dû commencer au mois de septembre de cette année, mais finalement, ces essais grandeur nature se dérouleront durant les mois de février ou de mars 2024. Pour autant, TSMC continue d’affirmer que les délais pour la production de puces ne seront pas nécessairement impactés par ces retards (comprendre : il y a donc une petite chance qu’ils le soient). Le site d’information Nikkei n’est pas vraiment de cet avis et affirme de son côté que le CEO de TSMC, Mark Liu, aurait déjà accepté le fait que ces reports successifs affecteront bel et bien les délais de production initialement annoncés.