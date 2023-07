Les ventes de Mac sont parfois sujettes à de curieux écarts d’interprétation selon que l’on regarde les chiffres du côté de Gartner, IDC ou Counterpoint, mais pas cette fois. Concernant le Q2 2023, Counterpoint confirme donc globalement les chiffres d’IDC, avec une estimation des ventes de Mac de 5,5 millions d’unités sur le trimestre écoulé, soit une progression de 8% par rapport au Q2 2022. Apple est d’ailleurs l’unique fabricant d’ordinateurs à voir ses ventes augmenter sur la période. Lenovo chute de 18% (14,2 millions de machines écoulées), HP descend un peu (-1% et 13,3 millions de ventes), DELL s’effondre (-22% et 10,2 millions), tout comme Acer (-19% et 4,1 millions) et le gros groupe des autres fabricants (-22% et 13,3 millions).

Cette résilience du Mac contraste avec les derniers résultats d’Apple, qui indiquaient clairement que les ventes de Mac avaient traversé un gros coup de mou au premier trimestre. Grâce à cette progression inattendue, le Mac atteint les 8% de parts de marché sur le Q2. Il y a eu mieux certes, mais il y a eu surtout pire…