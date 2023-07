Le très culte Stardew Valley, jeu de gestion de ferme ultra complet et ultra addictif, est désormais disponible dans le service par abonnement Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Cette version « + » du jeu sans aucun achat in-app reste à l’égal du titre d’origine : Stardew Valley+ offre tellement de possibilités et son micro-univers est d’une telle richesse et cohérence que l’on peinera à quitter le jeu une fois lancé. Un must have absolu pour tout joueur mobile. Alors certes, on aurait bien apprécié une véritable nouveauté sur Apple Arcade, mais au moins cette fois la qualité est là.



Le pitch du jeu :« Vous avez hérité de l’ancienne ferme de votre grand-père dans Stardew Valley. Armé d’outils et d’un peu d’argent, vous vous lancez dans votre nouvelle vie. Arriverez-vous à vivre de la terre et à transformer ces champs débordants de végétation en un lieu florissant ? Ce ne sera pas facile. Depuis que Joja Corporation s’est installé en ville, les anciens modes de vie tendent à disparaître. Le centre de la communauté, autrefois le coeur vibrant de l’activité n’est plus que l’ombre de lui-même. Mais la vallée semble pleine de promesses. Avec un peu de dévouement, vous aurez l’occasion de restaurer sa grandeur passée à Stardew Valley. »