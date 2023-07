Underrated , nouveau documentaire produit par Apple TV+, trace le portrait de l’un des plus grands phénomènes de la NBA : le parcours de Stephen Curry, incroyable shooter à trois points (plus de 3000 paniers à trois points en carrière et un taux de réussite de 42,2%), est ici passé en revue, des exploits de jeunesse jusqu’aux parquets de la NBA : « Voici la remarquable histoire du passage à l’âge adulte de l’un des joueurs les plus influents, dynamiques et inattendus de l’histoire du basket-ball : Stephen Curry. Ce long métrage documentaire – mêlant cinéma vérité intime, images d’archives et interviews à la caméra – documente l’ascension de Curry d’un joueur d’université sous-dimensionné dans une petite université de Division I à un quadruple champion de la NBA, créant l’une des dynasties sportives les plus dominantes au monde. »



On note au passage que Underrated est le second documentaire consacré à une star de la NBA, après l’excellent They Call Me Magic consacré au monument Magic Johnson, célèbre passeur des Los Angeles Lakers.