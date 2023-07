Apple a lancé Apple Pay Later au mois de mars, et malgré une base installée encore limitée, le service d’Apple dépasse déjà ses concurrents en terme d’usage. Un rapport de J.D. Power indique que sur 8000 usagers de services BNPL (Buy Now, Pay Later), 19% ont déjà adopté Apple Pay Later. Ce taux d’adoption élevé et rapide permet à Apple Pay de surclasser des services pourtant bien établis comme Sezzle ou Zip. PayPal reste néanmoins en tête des services BNPL (39% de taux d’usage), loin devant Apple Pay Later donc.

Durant l’étude de J.D Power, 17% des utilisateurs de PayPal et de Zip ont essayé Apple Pay Later, et sans surprise, il s’avère que les utilisateurs d’Apple Pay Later sont aussi ceux qui ont les revenus les plus stables et les plus élevés. On note aussi que durant les premiers jours qui ont suivi le lancement d’Apple Pay Later, le service aurait attiré rapidement des utilisateurs financièrement « débordés ». Ces données semblent indiquer que lorsque Apple Pay Later sera disponible auprès d’un panel plus large d’utilisateurs, le service laissera sans doute la concurrence loin derrière…