DaVinci Resolve, l’une des grandes références du logiciel d’édition et de montage vidéo, est enfin disponible pour l’iPad en France ! Le logiciel de Blackmagic Design tourne sur les iPad disposant à minima d’un processeur A12 ou d’un Apple Silicon (M1, M2). Prévoyez aussi 2 Go pour le stockage de l’app. Disponible depuis décembre 2022 un peu partout dans le monde, Da Vinci Resolve aura donc mis près de 8 mois à débarquer dans l’App Store français, principalement à cause des petits soucis d’App Store Connect relatifs au nouveau mode de gestion de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) sur le chiffrement. Au moins peut-on espérer que les utilisateurs français auront droit à un logiciel expurgé de tout bug…

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles, mais l’on resterait toutefois très proche de la version standard. DaVinci Resolve est disponible gratuitement au téléchargement (Lien App store – Gratuit – iPad), mais il faudra débourser pas moins de 99 euros pour bénéficier de toutes les fonctions les plus puissantes du logiciel ( ce qui n’est pas forcément excessif pour un outil de ce calibre).