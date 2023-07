Arnold Rauers, génial concepteur de jeux de cartes (Card Crawl, Card Thief, Miracle Merchant), vient de publier sur iOS son dernier bijou, Geo Gods (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Geo Gods est un jeu de cartes et de stratégie solo qui est une nouvelle fois, comme tous les jeux de Rauers, bien plus simple à jouer qu’à expliquer. Et le pitch n’aide pas beaucoup plus : « Dans Geo Gods, vous utilisez la magie élémentaire des dieux pour créer un jardin divin. Chaque faction de Dieu est livrée avec son propre jeu de cartes que vous pouvez utiliser stratégiquement pour augmenter le score de chaque Dieu. Activez les 6 cristaux de puissance élémentaires pour gagner encore plus de points et créer le jardin parfait. »



Pour le dire autrement (mais il faudra y jouer pour comprendre vraiment), le jeu repose ici sur un principe de synergie entre les cartes déposées sur le plateau à cases hexagonales, la gestion de différents cristaux (6 factions de dieu pour 6 cristaux) permettant de faire varier les effets de ces synergies. Attention cependant, car les jeux d’Arnold Rauers ont la réputation largement méritée d’être des dévoreurs de temps libre : Card Crawl fait sans doute partie des jeux les plus addictifs jamais créés sur iOS. Geo Gods est téléchargeable gratuitement, mais l’on peut débloquer l’intégralité du jeu pour un achat unique de 4,99 euros.