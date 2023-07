La fonctionnalité de SOS d’urgence par satellite de l’iPhone 14 a été fort utile pour un homme qui est tombé en voiture dans un canyon au Mount Wilson, situé dans le comté de Los Angeles. Il a fait une chute de 122 mètres et les secours ont pu le localiser, comme l’indique CBS News.

En premier, l’iPhone 14 a utilisé la fonction de détection d’accident. Lorsque l’iPhone détecte un grave accident de voiture, il affiche une alerte et lance automatiquement un appel d’urgence au bout de 20 secondes, sauf si l’utilisateur annule l’opération. Dans le cas présent, le conducteur n’a pas réagi au vu de la chute dans le canyon.

En second, la fonctionnalité de SOS d’urgence s’est activée. Elle a permis de contacter les secours via satellite en les informant par message d’un accident et de la position GPS. De fait, l’équipe de sauvetage locale a pu trouver et sauver l’homme à l’aide d’un hélicoptère.

« Il se trouvait à 122 mètres de profondeur dans un canyon, pratiquement sans issue », explique Steve Goldsworthy, chef des opérations de sauvetage à Montrose Search and Rescue. « Qui sait donc quand, ou si, nous l’aurions retrouvé ». Un autre membre de l’équipe de sauvetage a déclaré que l’homme se serait probablement vidé de son sang s’il n’avait pas été secouru à temps.

En France, les SOS d’urgence par satellite d’avoir iOS 16.2 au minimum sur son iPhone 14. Il faut au minimum iOS 16.1 au Canada et iOS 16.4 au minimum pour la Belgique et d’autres pays.