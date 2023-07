Apple et la Major League Baseball (MLB) ont annoncé conjointement le prochain calendrier « Friday Night Baseball » qui démarre au mois d’août 2023, une offre exclusive réservée à tous les abonnés Apple TV+. Les matchs seront disponibles uniquement sur Apple TV + tout au long de la saison régulière, avec deux matchs retransmis en direct live chaque vendredi (sur 25 semaine) sans aucune restriction de diffusion locale. Le service par abonnement Friday Night Baseball est disponible dans 60 pays.

Les matchs « Friday Night Baseball » sur Apple TV+ seront encadrés par une équipe rodée, dont Wayne Randazzo et Alex Faust aux commentaires, Dontrelle Willis et Ryan Spilborghs dans le rôle d’analystes, et Heidi le tandem Watney et Tricia Whitaker en tant que reporters secondaires. De plus, les anciens arbitres de la MLB Brian Gorman et Dale Scott rejoindront l’équipe afin de faire un rappel des règles.

Afin d’améliorer l’expérience de visionnage, les abonnés Apple TV + auront également accès à une multitude de contenus MLB supplémentaires. L’émission MLB Big Inning, diffusée les soirs de semaine, proposera des analyses en direct et un rappel des faits saillants du jeu. D’autres programmes seront proposés , comme Countdown to First Pitch, MLB Daily Recap et MLB This Week. Apple TV+ proposera aussi des récapitulatifs condensés de « Friday Night Baseball » après chaque diffusion en direct, avec des jeux, des interviews, etc.