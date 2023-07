La grève des scénaristes et des acteurs, qui dure déjà depuis plus de 3 mois aux Etats-Unis, continue de bouleverser les tournages de nombreuses productions, et Apple TV+ n’échappe pas à la casse. On vient en effet d’apprendre que le tournage de la saison 2 de Silo était en pause et que celui de la saison 3 de Foundation pourrait suivre dans les prochains jours.

Malgré la localisation britannique du tournage, Silo est mis en arrêt à durée indéterminé, sachant que tous les scénaristes et acteurs membres des syndicats de la Writers’ Guild of America, de la Screen Actors Guild et de la American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) sont priés de cesser toute participation à un projet en cours de production ou de tournage tant que les négociations avec les studios n’ont pas abouti. Hormis Rebecca Ferguson, l’actrice principale de Silo, la plupart des autres membres du cast sont donc tenus de faire grève par leur syndicat.

Quant à Foundation, la situation est un peu plus dans le flou, mais le site Deadline affirme que le tournage de la série à Prague a été à son tour arrêté pendant un court laps de temps. On voit mal là encore comment le tournage pourrait se poursuivre vu la situation contractuelle liant les acteurs et scénaristes aux syndicats.