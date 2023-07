Nos confrères de 9to5Mac ont déniché une nouveauté à venir assez importante dans le code d’iOS 17, tout au moins pour les joueurs iOS : il semble en effet qu’Apple veuille transposer le Mode Jeu de macOS Sonoma vers iOS. Les frameworks nécessaires ont déjà intégré la bêta 4 d’iOS 17. Concrètement, cela signifie qu’à terme le jeu avec manettes affichera nettement moins de latences sur iOS, sans oublier les optimisations de framerate en fonction de la puissance et de l’autonomie disponibles.

Le Mode Jeu a du sens sur iOS depuis que de vrais gros jeux sont disponibles sur le support, certains demandant une bonne part de skills (Dead Cells, Streets of Rage 4, etc .). Pour autant, l’arrivée du Mode Jeu dans iOS 17 n’est pas encore assurée et il est déjà arrivé à Apple de pré-intégrer des fonctions dans des bêtas d’iOS… avant de les retirer par la suite. On ne sait pas non plus si l’iPad est concerné (même si cela est très probable).