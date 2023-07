Suite directe des légendaires The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, Return to Monkey Island débarque toute voile dehors sur iOS (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad), un abordage attendu de longue date par les amateurs de point’n click. BO superbe, graphismes art-déco, et bien sûr toujours cet humour propre aux productions du maitre du genre Ron Gilbert, à qui l’on doit déjà les opus précédents. Le pitch donne brillamment le ton : « Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n’a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n’avoir jamais découvert le secret de l’Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l’île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d’affaires Stan a été emprisonné pour « »crimes commerciaux » ».

Le gameplay consiste toujours à se diriger d’un endroit à l’autre de l’île, discuter avec de nombreux personnages secondaires et recueillir les indices menant à la victoire. Ce nouveau chef d’oeuvre du genre est signé Ron Gilbert et Dave Grossman au scénario (on doit à ce dernier le génial Day of the Tentacle), sans oublier la participation du directeur artistique Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway), et des compositeurs Peter McConnell, Michael Land et Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge).