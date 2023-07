Apple annonce avoir déployé près de 1,5 milliard de dollars afin d’aider 40 000 Californiens à trouver un logement. La firme de Cupertino espère t-elle que les futurs « mieux-logés » deviendront ses futurs clients ? Toujours est-il qu’Apple soutient financièrement le logement abordable aux Etats-Unis depuis 2019. Apple s’était engagé à investir 2,5 milliards de dollars dans le secteur de l’immobilier accessible, et n’est donc plus qu’à 1 milliard de dollars de son objectif initial.

Un projet d’immeuble pour le logement accessible en Californie l(immeuble a été construit depuis)

« Nous sommes fiers de travailler côte à côte avec des organisations à travers l’État pour aider à garantir que les communautés et les familles puissent prospérer ici », a déclaré dans un communiqué Kristina Raspe, vice-présidente d’Apple pour l’immobilier et les installations mondiales. « Nos partenariats ont aidé de nombreuses personnes à travers la communauté à emménager dans de nouvelles maisons et permettent à beaucoup plus de familles de trouver un logement. »

Outre ces investissements massifs, Apple participe également au programme d’obligations de la California Housing Finance Agency (CalHFA). Ce programme de financement soutient l’accès au logement pour des dizaines de milliers de personnes en Californie. Apple affirme que plus de 40 000 Californiens ont reçu une aide au logement via des programmes de financement qu’il soutient en partie. 24 000 personnes en difficultés financières ont pu aussi garder leur logement.