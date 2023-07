Après Pokémon, Harry Potter, The Witcher et Pikmin, le studio américain Niantic s’attaque à une autre franchise ultra populaire, le célèbre Monster Hunter de Capcom. Monster Hunter Now sera une nouvelle fois un jeu de chasse aux monstres, mais ce dernier profitera des capacités AR des smartphones les plus modernes. Le thème se prête ici parfaitement à l’aspect « collectionnite » de ce genre de titre, et pour ce que l’on peut en voir dans le trailer, la réalisation générale semble réellement de bonne facture. Le descriptif de l’app (en précommande) donne le ton : « Sortez dehors et lancez-vous dans une quête mondiale pour traquer et chasser certains des monstres les plus redoutables de l’univers Monster Hunter tels qu’ils apparaissent dans notre monde. Forgez des armes puissantes et faites équipe avec d’autres chasseurs pour traquer des monstres plus grands que nature et les affronter de front. »



Tout comme dans le jeu original, il sera possible de forger et améliorer ses propres armes. En revanche, cette version mobile permettra de tagguer des gros monstres de façon a rapidement les retrouver sur le terrain de chasse quand on a interrompu sa partie. Monster Hunter Now peut déjà être précommandé à cette adresse. Le jeu sera disponible dans l’App Store le 14 septembre prochain.