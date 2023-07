Un nouveau test de rapidité (speed test) vient comparer l’iPhone 14 Plus d’Apple au Nothing Phone (2). Il se trouve que le smartphone de Nothing s’en sort bien, au point d’être un peu plus rapide.

L’iPhone 14 Plus et le Nothing Phone (2) ont des points communs, comme un écran de 6,7 pouces et le fait qu’ils n’utilisent pas le dernier processeur en date. Dans le cas d’Apple, il est question de la puce A15. Pour son concurrent, c’est la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il y a aussi des différences notables, comme 6 Go de RAM chez Apple contre le double pour son adversaire du jour.

Le premier test de PhoneBuff consiste à ouvrir 16 applications sur chaque smartphone. Il faut attendre qu’une application soit complètement chargée avant de passer à la suivante. Ici, le Nothing Phone (2) a terminé le test en 2 minutes et 1 seconde, contre 2 minutes et 5 secondes pour l’iPhone 14 Plus. C’est serré donc, mais le smartphone Android est devant.

Pour le second test, c’est la même procédure. L’idée ici est de voir quel smartphone arrive à mieux garder les applications en tâche de fond sans devoir les relancer. L’iPhone 14 Plus a échoué à la 13e application (Microsoft Excel en l’occurrence) et a dû la relancer. Ainsi, le Nothing Phone (2) a terminé cette étape en 49 secondes, contre 51 secondes pour l’iPhone 14 Plus.

Ce n’est pas souvent que les smartphones Android arrivent à battre les iPhone lors de ces tests. Nothing a donc bien réussi à optimiser son téléphone.