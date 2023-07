Vous avez des bambins de moins de 8 ans (voire plutôt moins de 6 ans) ? Alors ce Hello Kitty Island Adventure (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est taillé pour eux. Dans cette aventure insulaire, Hello Kitty et ses amis auront pour tâche de rendre au parc d’attraction local sa gloire d’antan. Avant d’atteindre cet objectif général, le petit joueur pourra se faire des amis (Kuromi, Cinnamonroll, etc.), chercher des objets rares sur l’île, élucider quelques énigmes très simples ou bien encore décorer des bungalows afin d’attirer de nouveaux visiteurs. Il y a un peu d’Animal Crossing dans cet Hello Kitty Island Adventure…



La réalisation générale du titre est absolument charmante et respecte parfaitement les codes de la célèbre franchise Hello Kitty. Quant au gameplay, il nous semble parfois un peu compliqué pour la tranche d’âge visée, mais cela devrait globalement bien se passer pour les boutchous visé. Alors certes, on aurait pu rêver mieux pour un vrai jeu original et non une reprise sur Apple Arcade, mais après tout, il en faut aussi pour tous les âges… Hello Kitty Island Adventure est disponible immédiatement sur Apple Arcade.