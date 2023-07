Ce n’est peut-être pas tout à fait voulu sachant que le métrage s’applique avant tout à raconter une « histoire vraie », mais The Beanie Bubble ressemble à un brûlot contre la folie consumériste des années 90. L’histoire vraie est celle de Ty (Zach Galifianakis), un ancien vendeur de jouets qui s’allie avec trois femmes (Elizabeth Banks, Sarah Snook et Geraldine Viswanathan) pour inonder le monde de ses « Beanies », des peluches (hideuses soit dit en passant) qui deviendront rapidement iconiques de cette époque. « La plus grande frénésie d’achats de jouets de l’histoire » est ici racontée sous l’angle de la comédie, mais avec le recul du temps et surtout le contexte actuel (celui de la super-inflation et de l’explosion des ménages en fragilité financière), ce que montre ce film semblera forcément parfois grotesque et quasi surréaliste (et pourtant…).

Le film The Beanie Bubble est co-réalisé par le couple Kristin Gore (qui est aussi la scénariste du film) et Damian Kulash, la production étant assurée par Imagine Entertainment. Zach Galifianakis, qui interprète le rôle principal de Ty, est aussi producteur exécutif du métrage.