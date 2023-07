Les ventes de smartphones continuent de décliner aux Etats-Unis (-24% sur un an !), et dans ce contexte compliqué, c’est bien Apple qui y gagne au change. Les ventes d’iPhone ont pourtant décliné de 6% sur le Q2 2023 (chiffres Counterpoint), mais le gadin est beaucoup plus violent du côté des fabricants de mobiles sous Android. Les ventes de Samsung se sont effondrées sur le Q2 (-37%), si bien que le leader du marché n’occupe plus que 23% de Pdm aux Etats-Unis. Le groupe des « autres fabricants » essuie un véritable cataclysme (-52% dans les ventes et 9% de Pdm), et derrière, TCL chute brutalement (-69%). Seuls les Pixels parviennent à surnager dans ce marasme (+48%), mais les mobiles de Google partaient de très bas et ne sont toujours qu’à 3% de Pdm aux US.

Le marché mobile américain prend donc l’eau de toutes parts, ce qui profite directement à l’iPhone qui culmine désormais à 55% de parts de marché, soit presqu’autant que lors du Q4 2022 (généralement très fort) et surtout 10 points de Pdm au dessus des 45% du Q2 2022 ! Un séisme. A ce rythme, les 60% de Pdm ne sont plus impossibles. Et dire que les iPhone ont le prix d’achat unitaire le plus élevé…