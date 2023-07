Le toujours aussi culte The Binding of Isaac: Rebirth (Lien App Store – 17,99 euros – iPhone/iPad) accueille enfin les DLC The Binding of Isaac : Afterbirth, Afterbirth+ et Repentance. Cette grosse salve se paye cher : chaque DLC coûte unitairement 17,99 euros, soit autant que le jeu de base ! A noter toutefois qu’un pack comprenant les 3 DLC est proposé à 45 euros. The Binding of Isaac: Rebirth et toutes ses extensions vous en coûtera donc à minima 63 euros (et plus de 70 euros si vous achetez les DLC un par un, ce que l’on ne vous conseille absolument pas). Si l’on met de côté cette politique tarifaire assez discutable (d’autant que le jeu ne date pas d’aujourd’hui), le contenu de ces trois DLCs est absolument dantesque.



Pour rappel, The Binding of Issac est un rogue like-action-shooter dont l’action brutale se déroule dans un lore aux thématiques peu conventionnelles. Le joueur dirige Isaac, un enfant qui cherche à s’échapper de sa mère, cette dernière voulant sacrifier son fils pour prouver sa foi en Dieu. Les pièces de la maison se transforment (aléatoirement) en donjons sinistres, l’objectif du joueur étant de parvenir au boss final, qui n’est autre bien sûr que la mère d’Isaac.