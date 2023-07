Le consumérisme forcené prend parfois des tournures tragiques : un couple du Bengale occidental (en Inde) est soupçonné d’avoir vendu leur bébé de 8 mois afin de disposer de la somme suffisante pour acheter… un iPhone 14. Cet iPhone devait ensuite servir à créer des shorts Reels à publier sur Instagram (oui, vous avez le droit de faire un énorme facepalm). Le mari du couple aurait aussi tenté de vendre sa fille de 7 ans.

Ce sont des voisins, inquiets de ne plus voir le bébé, qui ont lancé l’alerte. Si l’on en croit le site d’information indien DailyO, l’absence du nourrisson a coïncidé avec l’apparition d’un iPhone 14 dans les mains du père, alors même que le couple était en difficulté financière. Interrogée par la police, la mère a finalement avoué avoir revendu le bébé. Outre l’achat de l’iPhone, une partie de l’argent récupéré aurait servi à financer des voyages dans le Bengale Occidental (là où étaient filmés les Reels). La mère a bien évidemment été arrêtée tandis que le père a pris la fuite (et n’a toujours pas été retrouvé jusqu’ici). Quant à la femme qui avait acheté le bébé, elle a aussi été arrêté et placée en détention.